Coronavirus, Musumeci: “plexiglass? non in spiaggia”

19 Aprile 2020 23:01

Coronavirus, le parole di Nello Musumeci presidente della Regione Siciliana

“La Sicilia ha 1650 km di costa con un paesaggio straordinario. Io credo che il plexiglass possa essere utilizzato in altri ambienti e non in spiaggia“. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ospite a “Live – Non e’ la D’Urso” su Canale 5, a proposito dell’ipotesi di utilizzare dei box di plexiglass per creare un distanziamento nelle spiagge questa estate.