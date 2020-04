Coronavirus: muore il Comandante della Guardia di Finanza di Rieti Salvatore Balbi

20 Aprile 2020 20:06

Coronavirus, Variati: “cordoglio per la morte del Comandante della Guardia di Finanza Salvatore Balbi”

“Nelle ultime ore – scrive il Sottosegretario di Stato all’Interno Achille Variati – è venuto a mancare il Comandante della Guardia di Finanza Salvatore Balbi, in servizio presso il Comando Provinciale di Rieti”. Il Comandante è morto in seguito alle complicazioni di una polmonite da Coronavirus. “Sono vicino al Corpo della Guardia di Finanza che ancora una volta paga duramente la propria missione di servizio alla comunità sulla quale vigila giorno e notte”. “Alla sua famiglia e all’intero Corpo della Guardia di Finanza – conclude Variati – desidero inviare il mio cordoglio e la mia vicinanza in queste ore buie”.