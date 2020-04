Coronavirus: Mulè, ‘task force contro fake news collabori con Vigilanza Rai’

9 Aprile 2020 20:34

Roma, 9 apr. (Adnkronos) – “A seguito della lettera indirizzata al sottosegretario all’Editoria, Andrea Martella, dal presidente della commissione Vigilanza Rai, Alberto Barachini, auspichiamo che tutte le risorse attualmente in campo siano messe in sinergia per arginare la diffusione di fake news. A tal proposito, è fondamentale prevedere una collaborazione costruttiva tra la task force istituita a Palazzo Chigi per il contrasto delle fake news sul web e sui social network e la commissione vigilanza Rai, negli eventuali profili di interesse, in modo da contrastare ancora più efficacemente il fenomeno della disinformazione”. Lo afferma Giorgio Mulè, capogruppo di Fi nell’organismo bicamerale.

“La commissione Vigilanza Rai, peraltro, già nel mese di ottobre 2019 -ricorda- aveva approfondito il tema predisponendo delle linee guida sull’utilizzo dei social media da parte dei dipendenti e collaboratori dell’Azienda pubblica e da ultimo ha sollecitato i vertici di viale Mazzini nel fornire maggiori dettagli in merito all’Osservatorio sulle fake news istituito proprio in questi giorni. Mai come in questo momento è fondamentale smascherare casi di notizie false per garantire una informazione completa e imparziale”.