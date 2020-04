Coronavirus: morto tassista a Milano, cordoglio dei colleghi

2 Aprile 2020 12:16

Milano, 2 apr. (Adnkronos) – E’ morto per coronavirus dopo essere stato ricoverato all’ospedale San Paolo un tassista di Milano, Giuseppe Allegri, 63 anni, che era solito, durante i turni, accompagnare a casa proprio medici e infermieri che lavoravano in quell’ospedale. La storia, riportata dal Corriere, commuove i suoi colleghi. Il tassista, che lascia una moglie e una figlia, faceva parte della flotta dei Radiotaxi 026969.

“Apprendere dalle cronache di oggi della prima vittima di Covid-19 tra i tassisti milanesi ‘ racconta Emilio Boccalini, presidente di Taxiblu 02.4040- è un enorme dolore. Noi operatori di Taxiblu e ancora prima come ‘uomini” siamo vicini con il cuore e con il pensiero alla famiglia del collega che ci ha lasciati”.

