Coronavirus, morto Sergio Rossi: il re delle calzature

3 Aprile 2020 11:41

Coronavirus: l’imprenditore si è spento all’ospedale di Cesena, dove era stato ricoverato venerdì scorso

Sergio Rossi, ‘re’ delle calzature, è morto ieri all’età di 85 anni. E’ tra le vittime del Coronavirus. L’imprenditore si è spento all’ospedale di Cesena, dove era stato ricoverato venerdì scorso. Le sue condizioni si sono aggravate in pochi giorni e l’imprenditore, risultato positivo a Covid-19, è morto nell’ospedale cesenate. Sergio Rossi era nato nel 1935 a San Mauro Pascoli, paese della Romagna e aveva fondato l’omonimo brand di calzature, conosciuto e amato in tutto il mondo, nel 1951. Il brand è stato tra i primi a scendere in campo per contrastare l’emergenza sanitaria e aveva di recente annunciato la donazione di 100mila euro a favore dell’Ospedale Sacco di Milano.

