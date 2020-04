Coronavirus, morto l’agente della scorta del Presidente Conte

4 Aprile 2020 15:03

Coronavirus, è morto Giorgio Guastamacchia: aveva fatto parte della scorta del Presidente del Consiglio Conte. Cordoglio del Sottosegretario Variati

È morto il Sostituto Commissario della Polizia di Stato Giorgio Guastamacchia di 52 anni, in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza. L’agente si è spento in seguito alle complicazioni di una polmonite da Coronavirus e lascia due figli e la moglie. Aveva fatto parte della scorta del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

“Sono vicino al Corpo della Polizia di Stato che ancora una volta paga duramente la propria missione di servizio alla comunità sulla quale vigila giorno e notte- scrive il Sottosegretario di Stato all’Interno Achille Variati . “Alla sua famiglia e all’intero Corpo della Polizia di Stato desidero inviare il mio cordoglio e la totale vicinanza in queste ore buie”.

Valuta questo articolo