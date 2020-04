22 Aprile 2020 10:08

Coronavirus, il bilancio aggiornato: oltre 2,5 milioni di casi nel Mondo, in USA 20 Stati pronti a riaprire

Si aggrava il bilancio della pandemia da Coronavirus: sono saliti a 2.564.515 i casi nel Mondo: lo rileva l’ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University. Le vittime sono 177.466 e i guariti 686.052. Sono almeno 2.731 le persone morte a causa del virus martedì negli Stati Uniti, dove si sono registrati almeno 37.179 nuovi casi di Covid-19. “Vedo una luce in fondo al tunnel. Vedo molta luce in fondo al tunnel”, ha affermato Donald Trump parlando di 20 Stati americani che hanno già annunciato i loro piani per riaprire.