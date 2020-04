Coronavirus, si aggrava il bilancio: oltre 126 mila vittime nel Mondo

15 Aprile 2020 09:34

Coronavirus, oltre 126mila vittime nel Mondo: solo a New York 10 mila morti

Si aggrava il bilancio dei morti nel Mondo a causa del Coronavirus: in base al conteggio globale tenuto dalla Johns Hopkins University, le vittime della pandemia sono 126.681, per 1.982.281 casi confermati. Negli Stati Uniti sono morte 2.228 persone nelle ultime 24 ore. Solo a New York sono morte a oltre 10 mila persone in totale.