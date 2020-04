Coronavirus: il bilancio aggiornato nel Mondo, superati i 3 milioni di contagi

28 Aprile 2020 12:10

Coronavirus, il bilancio nel Mondo: superati i 3 milioni di contagi, le vittime in totale sono 211.159 e le guarigioni 894.062

Prosegue la pandemia di Coronavirus nel Mondo: secondo la Johns Hopkins University a livello globale ci sono 3.041.517 contagi. Le vittime in sono 211.159 e le guarigioni 894.062. Negli Stati Uniti in due mesi sono morte almeno 56.144 persone negli USA: durante la guerra in Vietnam, in 20 anni, dal 1955 al 1975, morirono 58.220 americani di cui 47.343 in combattimento.