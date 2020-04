Coronavirus: Milano, per la prima volta avvocati giurano online

7 Aprile 2020 13:07

Milano, 7 apr. (Adnkronos) – “Siete protagonisti e testimoni di un fatto storico. Questa è la prima cerimonia che facciamo in questo modo. Siete parte di una vita professionale nuova, stiamo vivendo in questo momento un salto tecnologico che probabilmente avremmo fatto in anni”. Così il presidente dell’ordine degli avvocati di Milano, Vinicio Nardo, ha salutato 84 giovani avvocati che oggi, per la prima volta, hanno indossato la toga e hanno giurato sulla Costituzione ma lo hanno fatto ciascuno nella propria abitazione. Il coronavirus ha stravolto i piani: niente cerimonia nel Palazzo di giustizia, questa volta gli avvocati hanno indossato la toga davanti a una web cam.

