Coronavirus Messina: tutti negativi i tamponi sul personale del Poliambutorio di via del Vespro

16 Aprile 2020 17:41

Coronavirus Messina: tutti negativi i tamponi, riapre domani il Poliambulatorio di via del Vespro

Sospiro di sollievo per il personale in servizio presso il presidio di Via del Vespro: i tamponi sono negativi e da domani il Poliambutoriao riprenderà l’attività sanitaria. Lo comunica in una nota l’Asp di Messina:”preso atto della comunicazione dell’Ufficio Provveditorato relativa alla avvenuta sanificazione del Poliambulatorio ex INAM di via del Vespro a Messina, e considerato che tutto il personale in servizio presso il presidio è stato sottoposto il 14 aprile a tampone faringeo, ed è risultato negativo al test Covid-19, con personale riscontro dell’esito dell’accertamento a cura del dipartimento di prevenzione, domani che giorno 17 aprile il Poliambulatorio riprenderà l’attività sanitaria”.