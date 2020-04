Coronavirus a Messina, supermercati aperti fino alle 23. Magistro a Musumeci: “Scelta inaccettabile

11 Aprile 2020 11:36

Coronavirus a Messina, supermercati aperti fino alle 23, Magistro (Assemblea Consulte Giovanili) a Musumeci: “Scelta inaccettabile, invito i gestori a chiudere alle 20”

“Non esistono motivi che reggano per tenere aperti per altre 3 ore in più i supermercati. Innanzitutto si creano disagi ai dipendenti, con un orario che diventa proibitivo. In questo momento i lavoratori stanno facendo grandi sacrifici, al pari dei farmacisti e delle categorie che prestano un servizio lavorativo. Altro aspetto è rappresentato dalla possibilità che alcuni cittadini approfittino di tale tempo per uno scriteriato utilizzo di svago e non di necessità. Non passano inosservati i casi di denunce di gente che esce di casa anche 3 volte al giorno per fare la spesa. Tutti sappiamo che siamo nella settimana santa e tutti abbiamo avuto l’occasione di fare gli adeguati approvvigionamenti. Non c’è dunque motivo di lasciare aperti fino alle 23 i supermercati, invito i gestori a chiudere alle 20 come di norma, nel rispetto di tutti”. Cosi afferma Alessandro Magistro, Presidente dell’Assemblea delle Consulte Siciliane, contro la decisione del Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci.