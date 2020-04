Coronavirus a Messina, la parrocchia San Domenico chiede aiuti

4 Aprile 2020 14:04

Messina: la parrocchia San Domenico chiede una donazione per sostenere gli sforzi che già da settimane la Caritas parrocchiale sta facendo per esaudire le sempre maggiori richieste di aiuto

Una donazione per sostenere gli sforzi che già da settimane la Caritas parrocchiale di San Domenico a Messina sta facendo per esaudire le sempre maggiori richieste di aiuto a causa dell’emergenza Coronavirus di queste settimane. Aumentano gli indigenti, a cominciare da famiglie e anziani, che hanno difficoltà anche ad acquistare cibo e generi di prima necessità – così in una nota dei volontari della Parrocchia -. “Stiamo facendo il possibile – afferma Mirko Grillo – ma sono sempre più elevante le richieste. Adesso siamo costretti a chiedere aiuto alla città, ai messinesi, che possono darci una mano perché le risorse, nonostante il sostegno della Caritas diocesana e l’aiuto che ci sta dando la Protezione civile, stanno terminando e rischiamo di non potere aiutare tutti. Basta anche una piccola donazione – conclude Grillo – sull’iban della Parrocchia di San Domenico o portando spesa o un contributo in denaro direttamente presso la chiesa“.

Iban: It21i0200816522000105252208

Intestato a: Parrocchia San Domenico

Causale: Contributo Covid19 Caritas Parrocchiale.

Valuta questo articolo