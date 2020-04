Coronavirus, solidarietà delle imprese di Messina: donate mascherine e uova di Pasqua

9 Aprile 2020 19:42

Il vicesindaco di Messina: “Andiamo avanti così, tutti insieme possiamo superare questo critico momento”

Un altro gesto di solidarietà delle imprese che operano sul territorio comunale. La ditta Agati srl ha donato all’Amministrazione comunale un kit di 500 mascherine per distribuirle ai cittadini che ne hanno bisogno, soprattutto alle fasce più deboli. “Un grazie di cuore a tutti gli uomini di buona volontà – ha sottolineato il Vicesindaco Salvatore Mondello – esprimendo grande soddisfazione in quanto si continuano a registrare gesti di altruismo e di generosità sia da parte di cittadini che di aziende messinesi. Andiamo avanti così, tutti insieme possiamo superare questo critico momento”.

Inoltre Duemila e settanta uova pasquali sono stati donati da Anna e Vincenzo Di Costa, titolari dell’omonima industria dolciaria di Francavilla di Sicilia, che sono state consegnate nella sede della Protezione Civile al COC, grazie al supporto logistico dei militari della Brigata Meccanizzata “Aosta”. Nel ringraziare il nobile gesto dei due imprenditori in questo momento particolare che la città di Messina e l’intero Paese sta attraversando, il Vicesindaco Salvatore Mondello ha sottolineato che: “E’ motivo di orgoglio a nome del Sindaco De Luca e dell’Amministrazione comunale ricevere simili manifestazioni di solidarietà nell’attuale situazione di emergenza sanitaria che ha coinvolto anche la sfera economica e sociale della comunità cittadina. Su espressa volontà degli imprenditori, che hanno pensato a tutti i lavoratori impegnati in questo periodo complesso ad assicurare i servizi essenziali, l’Amministrazione recependo tale intendimento ha voluto dare un segno tangibile a chi sta lottando in prima linea (lavoratori in servizio di Atm, Messinaservizi Bene Comune, Messina Social City e tutti i preziosi volontari). Inoltre, si è pensato alle sei Circoscrizioni attraverso i rispettivi presidenti, i quali conoscendo bene la realtà territoriale, possono regalare un barlume di luce ai bambini che in questo momento stanno attraversando le maggiori difficoltà. Un ringraziamento particolare – ha concluso il Vicesindaco – rivolgo al generale Bruno Pisciotta Comandante della Brigata Meccanizzata Aosta per l’intervento dei suoi uomini coinvolti nel trasporto della merce donata, testimonianza ancora una volta di quanto l’Esercito Italiano sia sempre pronto a collaborare in maniera sinergica a fianco dell’Amministrazione comunale”.