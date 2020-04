Coronavirus a Messina: riaprono i negozi per l’igiene personale ma restano chiuse le profumerie

4 Aprile 2020 13:29

Coronavirus a Messina: riaprono i negozi per l’igiene personale (ivi compresi assorbenti igienici, traverse, pannoloni e articoli affini), di saponi, detersivi e articoli per la pulizia della casa, con orario di apertura dalle ore 8 alle 14 e chiusura nei giorni festivi

Con ordinanza sindacale n. 103 di ieri, venerdì 3 aprile, a correzione e integrazione della n. 98 del 2 aprile è consentito a Messina alle attività di commercio al dettaglio di articoli per l’igiene personale (ivi compresi assorbenti igienici, traverse, pannoloni e articoli affini), di saponi, detersivi e articoli per la pulizia della casa, con orario di apertura dalle ore 8 alle 14 e chiusura nei giorni festivi; è vietata l’attività di commercio al dettaglio di profumi, articoli di profumeria di qualsiasi genere e articoli per la toletta. Si conferma che negli esercizi commerciali di qualsiasi grandezza e della media e grande distribuzione, è permesso il commercio degli articoli per l’igiene personale (ivi compresi assorbenti igienici, traverse, pannoloni e articoli affini), di saponi, detersivi e articoli per la pulizia della casa, con interdizione all’accesso alla parte di esposizione dedicata agli altri articoli dei quali, secondo le disposizioni vigenti, è attualmente sospesa la vendita e il commercio. Si dispone inoltre che l’ordinanza entri in vigore dalle ore 8 di oggi, sabato 4 aprile, sino a lunedì 13 aprile 2020 e sarà prorogabile qualora dovessero ancora sussistere i caratteri di contingibilità ed urgenza che l’hanno determinata. La Polizia Municipale e quella metropolitana di Messina eseguiranno i controlli per il rispetto di quanto disposto dall’ordinanza.

