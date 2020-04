Coronavirus a Messina: donati due ecografi al Policlinico Martino

13 Aprile 2020 13:32

Coronavirus a Messina: due ecografi Siemens sono stati donati da Giandomenico Ciaramella a nome della ‘Ri-Diamo onlus’

Si susseguono le donazioni per il sostegno concreto ai sanitari che stanno fronteggiando l’emergenza coronavirus anche nella provincia di Messina. Sono stati consegnati all’azienda policlinico ‘G. Martino’ due ecografi Siemens donati da Giandomenico Ciaramella, a nome della ‘Ri-Diamo onlus’. Le apparecchiature sono state affidate ad Antonio Versace, coordinatore del ‘Covid Hospital’ e in questo momento verranno utilizzate per implementare ulteriormente gli strumenti diagnostici del Padiglione H del policlinico. L’associazione ‘Invisibili’ ha donato uova pasquali al personale e ai familiari del ‘Covid Hospital’ del policlinico e ai pazienti ricoverati, che sono state consegnate dal corpo volontario ‘Geronimitano’. “Una ulteriore manifestazione di affetto da parte di enti, associazioni, aziende e privati cittadini, i quali con il loro affetto e i loro gesti di solidarieta’ stanno offrendo un impulso ancora maggiore alla battaglia contro il coronavirus”, si legge in una nota dell’azienda policlinico.