Coronavirus: Meloni, ‘Ue spinge Italia verso Mes’

23 Aprile 2020 22:00

Roma, 23 apr. (Adnkronos) – “Conte non ha il coraggio di dirlo, ma nel documento finale del Consiglio europeo, in barba a tutte le dichiarazioni che Conte e il governo hanno fatto, c’è l’attivazione o comunque l’utilizzo del Fondo salvastati. E’ come se ci stessero spingendo verso questa trappola”. Lo afferma Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, ospite di Dritto e rovescio’ su Retequattro.