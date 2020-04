Coronavirus: Meloni, ‘ricostruzione? maggioranza divisa, in autunno voto’**

15 Aprile 2020 21:09

Roma, 15 apr. (Adnkronos) – “Penso che Conte non sia in grado di affrontare la ricostruzione e che anche questo Parlamento abbia delle difficoltà, perché è un Parlamento in cui non esiste una maggioranza coesa. Siccome la ricostruzione richiede anni, penso che sia più agevole, appena sarà possibile, magari in autunno, ragionare di elezioni e chiedere agli italiani con quale visione economica vogliono ricostruire nei prossimi cinque anni”. Lo ha detto il presidente di Fdi, Giorgia Meloni, a Porta a Porta. “Credo che la democrazia sia sempre la soluzione migliore’