Coronavirus: i volontari della Misericordia di Melito di Porto Salvo portano beni di prima necessità e farmaci alle famiglie in difficoltà

17 Aprile 2020 21:25

Volontari della Misericordia di Melito di Porto Salvo, il braccio silenzioso e generoso dell’emergenza Coronavirus

L’impegno civile e sociale a servizio della collettività da più di venti anni. L’emergenza sanitaria in atto ha reso intenso e, per certi tratti, anche difficile il compito di coloro che si ritrovano a garantire l’ordine, la sicurezza e a tutelare i cittadini sotto gli aspetti più disparati. C’è anche un braccio silenzioso, che opera per senso civico e generosità. Sono i volontari della Misericordia di Melito Porto Salvo coordinati dal Presidente Francesco Vadalà, preziose figure che si impegnano mettendo a disposizione della collettività il loro tempo e le loro energie da circa 20 anni sul territorio melitese con passione e professionalità. A loro è affidato il compito di portare beni di prima necessità e farmaci alle famiglie che sono in difficoltà, inoltre sono stati attivati dal C.O.C. (Centro Operativo Comunale ) di Melito di Porto Salvo .