Coronavirus: donate 50 tute protettive al personale sanitario del Pronto Soccorso dell’ospedale di Melito Porto Salvo

2 Aprile 2020 11:25

Coronavirus: la Medilav s.a.s. di Polo Sonia Rita e la Gerri s.r.l. di Isgró Mariacarmela donano 50 tute protettive al personale sanitario del Pronto Soccorso dell’ospedale di Melito Porto Salvo

Vista l’emergenza sanitaria che ormai incombe nel Comune di Melito di Porto Salvo e che sta mettendo a dura prova il personale ospedaliero e le strutture sanitarie, le società Medilav s.a.s. e Gerri s.r.l. hanno offerto un loro contributo per supportare l’attività medica e paramedica del Pronto Soccorso dell’Ospedale Tiberio Evoli di Melito Porto Salvo (RC). Sono state donate 50 tute protettive (Modello Microgard 1500) – acquistate on line e pervenute direttamente dagli Stati Uniti –che sono state consegnate al Responsabile del reparto Dott. Gullace. Il contributo è stato finalizzato alla salvaguardia del personale sanitario che, in questa delicatissima fase ,con coraggio e determinazione fronteggia una criticità senza precedenti. Certi che senza il supporto del personale medico e paramedico non si potrebbe far fronte alle svariate necessità sanitarie del territorio, i due amministratori delle suddette società hanno voluto contribuire alla tutela di quel personale sanitario che rappresenta una parte attiva nella difesa della salute pubblica.

