Coronavirus, medico calabrese passa alla storia: operazione al cuore di 11 ore per salvare un paziente contagiato

23 Aprile 2020 11:19

Il cardiochirurgo all’ospedale di Alessandria, adesso è in quarantena. Ma “ora il paziente è cosciente e sveglio”, grazie all’equipe del medico calabrese

Un’operazione destinata ad essere ricordata per molto tempo. Antonio Campanella, 39enne cardiochirurgo all’ospedale di Alessandria, ha salvato la vita ad un paziente astigiano di 52 anni dopo un intervento chirurgico durato oltre 11 ore, cominciato alle 23 e terminata alle 10 del giorno successivo. Il caso è finito sulle pagine locali del quotidiano La Stampa: una situazione disperata, risolta per fortuna in maniera positiva grazie alle capacità del giovane medico di origini calabresi e della sua straordinaria equipe.

Adesso Campanella è nella sua casa ad Alessandria dove ha il domicilio (è residente a Torino) perché è rimasto contagiato dal paziente, anche malato di Covid-19: “sono in quarantena dal 10 aprile. Capita in periodi come questo di avere pazienti sospetti o positivi. Purtroppo non sono risultato immune”. Il giovane chirurgo abita in Piemonte dal 1999 e presta servizio all’ospedale di Alessandria dal 2013: “è stata la mia fortuna. Per la mia età in Italia essermi già cimentato in interventi cardiochirurgici complessi è davvero una fortuna. Questo mestiere è la mia passione. E devo ringraziare il mio primario, Andrea Audo, che con grande umanità mi ha dato fiducia”.

E’ stata tutta una corsa contro il tempo “il paziente era arrivato da noi in condizioni estreme, intubato e sedato perché non c’era altra scelta”. Mentre il team era in sala operatoria è sorta una nuova complicazione: “il paziente pur intubato ha iniziato ad accusare un grave problema di insufficienza respiratoria acuta. Questo ha comportato un dispendio ulteriore di energie e un grande lavoro multidisciplinare. Siamo riusciti in qualche modo con la macchina cuore-polmoni ad andare in terapia intensiva per il proseguimento delle cure. Gli scambi respiratori erano però sempre precari”. Il malato infatti, oltre ad aver contratto il Coronavirus, presentava una dissecazione aortica acuta (una patologia la cui mortalità è pari al 50% nelle prime 48 ore).

In quella situazioni ogni decisione può decidere il destino della vita di un paziente: insieme alla collaborazione del cardiochirurgo, dei cardio-anestesisti e degli infermieri, “abbiamo convenuto di impiantare un Ecmo con supporto ventilatorio di tipo circolatorio. Procedura complessa e rischiosa. Abbiamo così ossigenato il paziente e avviato una ventilazione protettiva mettendo al riparo i polmoni”. Una scelta che si è rilevata vincente, visto che “ora il paziente è cosciente e sveglio”. Salvato, grazie al lavoro del medico calabrese e della sua una straordinaria equipe.