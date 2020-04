Coronavirus: marittimo sbarcato nel porto di Gioia Tauro per sospetto contagio

1 Aprile 2020 21:24

Coronavirus: la nave è stata temporaneamente ormeggiata nella banchina di Ponente

Un marittimo della nave portacontainer Msc “Amanda F”, e’ stato sbarcato nel porto di Gioia Tauro per sospetto caso da coronavirus. La nave e’ stata temporaneamente ormeggiata nella banchina di Ponente, quindi non all’interno del Terminal Container, e il marittimo e’ stato trasbordato su un ambulanza attrezzata del 118 e trasferito e poi ricoverato al Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria nel reparto di malattie infettive. Effettuato lo sbarco del marittimo la nave ha lasciato gli ormeggi per ritornare in rada perche’ non ha ricevuto la libera pratica da parte della Sanita’ Marittima. Il pilota e’ salito a bordo con la tuta protettiva utilizzata negli ospedali covid-19.

