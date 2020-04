Coronavirus: Marcucci, ‘Lega dice falsità, voleva assoluzione per tutti’ (2)

5 Aprile 2020 15:40

(Adnkronos) – “La Lega, che ora attacca il mio emendamento in modo falso e vergognoso, aveva presentato e poi ritirato ieri, quello sì, un emendamento che prevedeva assenza di responsabilità penale, civile, contabile e da rivalsa per i datori di lavoro in caso di danni agli operatori o a terzi”, accusa l’esponente dem.

“Il mio emendamento è nato in collaborazione con i suggerimenti di migliaia di medici ed accogliendo le osservazioni del Ministero della salute. Ovviamente sono sempre disponibile ad accogliere tutte le modifiche che vengono dagli ordini dei medici”, conclude Marcucci.

Valuta questo articolo