Coronavirus, Malta ha già sconfitto la pandemia: è il paese meno colpito in Europa

26 Aprile 2020 12:37

Coronavirus, nessun nuovo caso positivo Malta

Nelle ultime 24 ore per la prima volta dopo l’esplosione del Coronavirus, Malta registra 0 nuovi casi positivi e 33 guariti. E’ questo l’annuncio di questa mattina del Ministro della Sanità Chris Fearne, medico 57enne di Attard che ricopre l’incarico ministeriale da 4 anni e dal luglio 2017 è anche il vice premier di Malta. “Siamo stati in grado di trasformare uno tsunami in un torrente” ha detto Fearne, spiegando che il tasso di riproduzione della pandemia sull’arcipelago è vicinissimo a zero “grazie alle misure preventive che abbiamo assunto e che hanno dato i risultati sperati“.

Dall’inizio del Covid 19 a Malta, su 500 mila abitanti e una superficie di appena 315,6 km², si sono registrati soltanto 448 casi, 4 morti e 282 guariti, al momento le persone attualmente malate sono 162, e solo 2 ricoverate in terapia intensiva, sull’arcipelago sono stati effettuati tantissimi tamponi, ben 27.981.