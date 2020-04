Coronavirus, lutto per l’ex Reggina Sergio Volpi: ha perso il padre

1 Aprile 2020 11:54

Una triste notizia ha colpito Sergio Volpi: l’ex centrocampista della Reggina ha perso il padre, ennesima vittima del Coronavirus

Continua ad essere molto tragica la situazione in Lombardia, ieri infatti solo nella provincia di Brescia sono state purtroppo registrate altre 70 vittime da Coronavirus. Tra coloro che non ce l’hanno fatta c’è il sarto Carlo Volpi, padre del tecnico Sergio Volpi. Come riportato da quibrescia.it, l’uomo era residente a Cossirano di Trenzano, aveva 85 anni e lavorava abiti da uomo eleganti e sportivi. Era anche appassionato di sport, tanto da essere chiamato come arbitro di calcio in occasione di alcuni tornei notturni nella bassa bresciana. Carlo Volpi ha sempre seguito le vicende sportive del figlio, che nella carriera di calciatore ha vestito la maglia della Reggina in Serie B nella stagione 2009/2010 (pupillo del tecnico Walter Novellino), ma anche altre importanti casacche come quelle di Sampdoria, Bari, Bologna e Atalanta. Una triste notizia per tutti gli sportivi, che si va dolorosamente a sommare a quella di due settimane fa riguardante il padre dell’ex portiere Nicola Pavarini.

