Coronavirus: Lollobrigida (Fdi), ‘tenere aperto Parlamento il più possibile’

15 Aprile 2020 14:29

Roma, 15 apr. (Adnkronos) – “Durante la Conferenza dei capigruppo Fratelli d’Italia ha chiesto nuovamente di tenere aperto il Parlamento il più possibile fino alla fine dell’emergenza, per poter svolgere appieno i lavori delle Commissioni. Se dieci ore non bastano, si apra 24 ore al giorno, se 5 giorni non sono sufficienti, si apra 7 giorni su 7. Lo abbiamo formalizzato al presidente Fico chiedendogli di organizzare i lavori in questo senso”. Lo sottolinea il capogruppo Francesco Lollobrigida.

“Fratelli d’Italia -assicura- ci sarà: siamo pronti a fare tutto il necessario per dimostrare la nostra determinazione a dare agli italiani la certezza che i loro rappresentanti non si tirano indietro rispetto alle loro funzioni”.