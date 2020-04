Coronavirus, “ve lo dico subito, io vi mando in galera”: in Puglia beneficiari si rivendono i buoni spesa

2 Aprile 2020 16:33

Il sindaco di Gravina (Bari), Alessio Valente, non le manda a dire ai furbetti che hanno rivenduto i buoni-spesa erogati dal Governo per i cittadini in difficoltà

Della serie “fatta la legge, trovato l’inganno”. Ha dell’incredibile quanto successo a Gravina, in provincia di Bari. E’ stato segnalato che alcuni furbetti hanno rivenduto i buoni spesa erogati dal Governo per l’emergenza Coronavirus. “Ve lo dico subito: vi mando in galera”, ha commentato con rabbia il sindaco Alessio Valente. “Ho saputo di qualcuno che si rivende i buoni. Per esempio se il buono ha il valore spesa di 100 euro, se lo rivende a 70 euro. Stiamo effettuando i controlli. È vergognoso, vi denuncio tutti”, ha continuato il primo cittadino pugliese. Il Governo ha adesso modificato la modalità di erogazione, riportando nome e cognome del beneficiario, ma qualche sciacallo si è mosso in anticipo prima ancora del provvedimento.

Valuta questo articolo