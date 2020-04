Coronavirus: leghisti restano in aula Senato**

30 Aprile 2020 00:09

Roma, 29 apr. (Adnkronos) – Dopo che i questori, su richiesta della presidente Elisabetta Casellati, hanno chiesto ai senatori di lasciare l’aula, tutti i parlamentari presenti sono usciti tranne quelli della Lega. “Vogliono stare qui fino a domani mattina alle 7, non hanno alcun rispetto per i dipendenti”, si riferisce in ambienti parlamentari della maggioranza.