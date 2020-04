Coronavirus: leader comitato Trivulzio, ‘volevano perfino legare mia madre’

17 Aprile 2020 08:23

Milano, 17 apr. (Adnkronos) – “Sono giorni che battaglio con i sanitari, perché le mettano almeno una flebo. Quando aveva la febbre alta, mi hanno chiesto l’autorizzazione di legarla al letto perché non andasse a contagiare altri”. E’ il dettaglio sulla madre Marisa, ospite del Pio Albergo Trivulzio, raccontato a Repubblica in un’intervista da Alessandro Azzoni, 45 anni, fondatore del ‘Comitato verità e giustizia vittime Trivulzio’, che ha già raccolto centinaia di adesioni per chiedere giustizia su quanto accaduto nella casa di riposo.

“Prima – dice sempre di sua madre – hanno permesso che venisse contagiata, poi non hanno seguito alcun protocollo, né praticato terapie adeguate, né fornito assistenza psicologica. Uno sfacelo che testimonia il completo fallimento della dirigenza del più grande istituto geriatrico italiano. Una vergogna che va punita”.