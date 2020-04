Coronavirus: le Guardie Ambientali d’Italia a supporto del centro operativo comunale di Bagaladi

26 Aprile 2020 20:05

Coronavirus: il Presidente Provinciale e comunale delle Guardie Ambientali D’Italia di Melito di Porto Salvo N.G. ringrazia il Responsabile del Ufficio di Protezione Civile Arch. Gerace Francesco per la fiducia che ha in questa associazione

Il Presidente Provinciale e comunale delle Guardie Ambientali D’Italia di Melito di Porto Salvo N.G. ringrazia il Responsabile del Ufficio di Protezione Civile Arch. Gerace Francesco per la fiducia che ha in questa associazione mostrando che in più occasioni, lo stesso ha speso parole di congratulazioni e di stima verso la (Guardie Ambientali D’Italia) del Coordinamento Provinciale di Reggio Calabria Sezione Comunale di Melito di Porto Salvo, e per il lavoro che sta svolgendo con l’amministrazione Comunale per la gestione delle Emergenza da COVID-19 inoltre evidenzia quando sia importante il Centro Operativo Comunale che è lo strumento previsto dal Piano di Protezione Civile per individuare e gestire le primarie esigenze da effettuare in questa emergenza. Inoltre con questo comunicato il Presidente vuole ringraziare i suoi volontari:Manti Giuseppe – Priolo Paolo -Curatola Domenico – Saverio Serranò – Zampaglione Serena- Riggio Filippo- Francesco Familari- Francesco Fotia- Cirillo Giuseppe – Salvatore Nucera -Valentino Fazio che si sono ad operati sin da subito e sono sempre disponibile a supportare il C.O.C del Comune di Bagaladi. Si richiama l’attenzione di tutte le persone ad attenersi alle disposizioni governative ,sia in ambito nazionale che locale, ribadendo che se ognuno continui a rispettare le regole a breve si può ritornare alla normalità.