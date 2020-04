Coronavirus, l’Asp di Messina istituisce le Unità Speciali: una task force di medici per l’assistenza domiciliare ai pazienti covid

9 Aprile 2020 19:02

Emergenza Covid-19, l’ASP Messina istituisce le Unità Speciali di assistenza domiciliare per ridurre i rischi contagio

L’Asp di Messina, nell’ambito delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COV1D-19, ha istituito con decorrenza 15 aprile p.v. le “Unità Speciali di Continuità Assistenziale” ( U.S.C.A) .

Il numero di unità attivate sul territorio aziendale fino al termine dell’emergenza epidemiologica è pari a nove una per distretto sanitario del territorio provinciale, ad eccezione del distretto di Messina per il quale è prevista l’istituzione di due Unità Speciali.

“Ciascuna Unità – spiega il direttore generale Paolo La Paglia – sarà costituita da cinque medici uno per turno, dotati di ricettario del S.S.N, e saranno attive 7 giorni su 7 dalle ore 8.00 alle ore 20.00; sono deputate alla gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero, evitando di occupare posti letto in maniera impropria, riducendo notevolmente i rischi di contagio.”