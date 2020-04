Coronavirus: l’artista Lorenzo Chinnici e il figlio Francesco donano 5 mila mascherine al Comune di Messina

8 Aprile 2020 09:56

Le mascherine donate a Messina fanno parte di uno stock di cinquantamila dispositivi donati dal Governo Cinese

Un importante gesto di solidarietà, in questo complicato momento dovuto alla diffusione del Covid 19, è stato quello del noto artista Lorenzo Chinnici, che con il figlio Francesco Chinnici, uno dei più noti organizzatori di eventi al mondo, hanno donato 5000 mascherine al Comune di Messina. Fanno parte di uno stock di 50000 di mascherine monouso certificate CE donate dal governo Cinese a Francesco e Lorenzo Chinnici, che a loro volta le hanno destinate al loro Comune dove risiedono Merì, e poi ad alcuni comuni limitrofi, tra i quali Messina, e diversi ospedali, a partire da quello di Barcellona Pozzo di Gotto. Francesco Chinnici è amico di Emma Wang, responsabile del governo per la cultura di Shangai, che apprezza moltissimo l’arte del padre Lorenzo Chinnici, uno degli artisti di arte contemporanea più apprezzati in ambito internazionale. Una storia di stima e amicizia, che si è consolidata a Gennaio, quando il Comune di Merì, mentre tutta l’Europa chiudeva le porte e loro erano costretti a chiudere anche i loro negozi, ha coinvolto artisti cinesi in un progetto culturale per l’installazione di opere realizzate da artisti di tutto il mondo.

Emma Wangh ha sottolineato: “Voi ci avete coinvolto in un progetto artistico nel nostro periodo più buio, vogliamo ricambiare. Apprezziamo moltissimo l’arte del maestro Chinnici, questo è un gesto in suo onore”. Il comune di Merì si è dunque attivato per distribuire le mascherine ai comuni e agli ospedali che ne avevano più bisogno.

Il sindaco di Messina Cateno De Luca e l’assessore alla protezione Civile Massimiliano Minutoli hanno ringraziato l’artista Lorenzo Chinnici, suo figlio Francesco, il sindaco di Merì Filippo Gervasi Bonansinga e l’assessore alla Protezione Civile di Merì Carmelo Arcoraci, per questo importante gesto e hanno annunciato che distribuiranno le 5000 mascherine, regolarmente omologate, nei prossimi giorni alla popolazione.

