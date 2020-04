Coronavirus: consegnate 1000 mascherine all’ospedale di Lamezia Terme

6 Aprile 2020 18:22

Coronavirus: gli odontoiatri della provincia di Catanzaro hanno un gran cuore. Tante le azioni di solidarietà promosse e realizzate in questi giorni per fronteggiare insieme la grave emergenza legata al Covid 19

Gli odontoiatri della provincia di Catanzaro hanno un gran cuore. Tante le azioni di solidarietà promosse e realizzate in questi giorni per fronteggiare insieme la grave emergenza legata al Covid 19. Ultimissima iniziativa, l’Andi – Associazione Nazionale Dentisti Italianli – di Catanzaro ha consegnato quest’oggi, con una propria delegazione, 1000 mascherine alla Direzione Sanitaria dell’Ospedale di Lamezia Terme. “La categoria degli odontoiatri – afferma il presidente Provinciale Andi, Enrico Cataneo – si e’ rivelata unita e compatta con il duplice obiettivo di manifestare vicinanza ai colleghi ospedalieri e a tutti gli operatori sanitari che sono impegnati in prima linea nel combattere il “nemico invisibile” e di tutelare la salute dei cittadini. A tal proposito, ricordiamo che, attraverso la rete di studi odontoiatrici presenti sul nostro territorio, seguendo anche l’invito del proprio Ordine professionale, i dentisti hanno dato responsabilmente disponibilità alle prestazioni indifferibili e urgenti per evitare di intasare i pronto soccorso generali”.

