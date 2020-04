Coronavirus, la solidarietà non si ferma: ancora donazioni per il Policlinico di Messina

23 Aprile 2020 15:20

Coronavirus: pioggia di donazioni per il Policlinico di Messina

L’A.O.U. Policlinico “G. Martino” di Messina ringrazia quanti, anche nel corso degli ultimi giorni, hanno continuato a fare pervenire dispositivi a supporto delle azioni di contrasto al Covid-19.

In particolare, l’associazione Onlus “Operazione Vita” ha fatto pervenire, attraverso la legale rappresentante Pinella Serio, i membri della Chiesa Evangelica Centro di Vita Cristiana e il Pastore Salvatore Croce, 300 mascherine che la Chiesa Evangelica cinese ha destinato ad alcune strutture impegnate a fronteggiare in prima linea il Covid-19. Il flusso della distribuzione sul territorio italiano è stato coordinato da “Italy for Christ”.

La società Amatori Basket Messina ha fatto una nuova donazione di mascherine FFP2, così come la società Unilav. Infine, altre mascherine sempre del tipo FFP2 sono state inviate da Giorgio Carocci.

Nella foto: da sx Pinella Serio (associazione Onlus “Operazione Vita”), Giuseppe Laganga (Direttore Generale dell’A.O.U. Policlinico) e Elvira Amata (Direttore del Dipartimento Amministrativo dell’A.O.U. Policlinico).