Coronavirus, la Fase 2 annunciata dal Governo non mette d’accordo i commercianti: Fratelli d’Italia dà voce alle imprese e protesta fuori Palazzo Chigi [FOTO]

28 Aprile 2020 16:37

Coronavirus, la protesta organizzata da Fratelli d’Italia per dar voce ai commercianti italiani: ecco cosa è accaduto fuori da Palazzo Chigi

Da Palermo a Torino, da Udine a Bari, in tutta Italia sale il dissenso dei commercianti dopo la Fase 2 annunciata dal Governo con il Dpcm che entrerà in vigore dal prossimo 4 maggio. La necessità è quella di ripartire al più presto, perché molte attività non sono in grado di sostenere le spese dopo oltre due mesi di chiusura forzata. Gli aiuti economici promessi dallo Stato non sono ancora arrivati a tutti, molti sono finiti nel vortice della burocrazia. Per dare voce a questa parte di popolazione, i politici di Fratelli d’Italia sono scesi in piazza a Roma, di fronte a Palazzo Chigi, sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mettendo in mostra uno sciopero guidato dalla leader Giorgia Meloni.

“I parlamentari di Fratelli d’Italia e i consiglieri della Regione Lazio, rigorosamente nel rispetto delle norme anti contagio, si trovano qui ognuno con un cartello in mano che rappresenta le categorie oggi a rischio – afferma in una diretta social Giorgia Meloni – . A rappresentanza degli italiani che rischiano di non avere un futuro, che soffrono, che attendono risposte dalla politica con decisioni chiare e non decine di conferenze stampa per non dire nulla. Questi parlamentari in silenzio, rappresentano il silenzio degli innocenti che fino a ieri vivevano del loro lavoro e andavano avanti con coraggio e dignità”.

Giorgia Meloni inoltre chiede che vengano discusse in Parlamento le proposte che il partito Fratelli d’Italia è pronto ad avanzare per tutte le categorie che in queste ore chiedono aiuto e hanno sollevato grossi dubbi nei confronti della Fase 2. Secondo la leader romana la protesta è necessaria anche perché “non esiste un luogo dove discutere di questo. Non per dare una mano al Governo, ma per essere al fianco degli italiani. Il Parlamento non decide niente, qua si tratta di quattro persone che si chiudono dentro una stanza e decidono del destino di milioni di persone. La Fase 2 si deve votare e discutere in Parlamento”.