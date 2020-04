Coronavirus, appello a Jole Santelli: “faccia ripartire la Calabria, se aspettiamo Conte finiamo nel baratro”

27 Aprile 2020 12:17

Coronavirus: la lettera inviata a StrettoWeb come appello alla Presidente Jole Santelli

Di seguito pubblichiamo la lettera inviata a StrettoWeb, Gianni Sarica. Ecco il testo: “Un altro mese di attesa per vedere un’altra volta all’opera parrucchieri, barber, estetisti. Il Caro Premier Conte “non eletto dal popolo” col suo finto perbenismo e il suo regime dittatoriale, sta portando l’Italia nel baratro, proroga la chiusura delle attività al primo giugno, per chi ci arriva. Il mio appello va alla Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria, ribelliamoci a questo stato disorientato e vigliacco, aiutiamo queste categorie.​ Cara Presidente On.Jole Santelli ,adottiamo per la regione Calabria delle misure che siano ovviamente di tutela per i clienti di queste categorie, ma facciamo ripartire il motore, non lasciamoli morire, come sta facendo il governo senza alcuna garanzia, senza alcuna certezza sul futuro e senza dare mai dei programmi concreti ne ha queste categorie e ne ad altre”.