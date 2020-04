Coronavirus, parla il viceministro alla Salute: “riaprire in modo graduale per proteggere lavoratori e cittadini”

13 Aprile 2020 22:40

Coronavirus in Italia, Sileri: “dobbiamo riaprire e farlo in maniera graduale e proteggere lavoratori e cittadini”

“Dobbiamo riaprire e farlo in maniera graduale e proteggere lavoratori e cittadini”. E’ quanto ha detto al programma di Rete 4 “Quarta Repubblica”, il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri. “L’Italia è divisa in due, ossia le regioni del Nord dove il virus è passato in maniera violenta, ma non sappiamo quanti lo hanno vissuto e sarà importante saperlo, e un resto d’Italia rimasto protetto”, spiega Sileri. “Queste settimane che ci avvicinano a maggio saranno preparatorie per mettere in sicurezza i lavoratori e organizzare, laddove vanno organizzati meglio, i servizi territoriali”, ricorda il viceministro.