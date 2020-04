24 Aprile 2020 10:16

Coronavirus, parla l’esperta: “rischiamo una nuova ondata contagi, forse anche 3 settimane dopo la riapertura”

“Questo virus ci ha insegnato che esce fuori da qualsiasi modello sperimentale matematico. Da quello che abbiamo visto credo che purtroppo sia più che concreta l’ipotesi che a ottobre si possa avere una nuova ondata di contagi, se non addirittura tre settimane dopo la riapertura. Tutto dipende anche dalla responsabilità personale, bisogna vedere anche come ci comportiamo“. E’ quanto afferma Maria Rita Gismondo, direttore responsabile di Macrobiologia Clinica, Virologia e Diagnostica Bioemergenze dell’Ospedale Sacco di Milano, ospite del programma ‘L’imprenditore e gli altri’ su Radio Cusano Tv Italia. Il caldo, dunque, non sconfiggerà il virus? “Quando c’è bel tempo si tende a stare all’aperto, si sta meno vicini l’uno con l’altro in un locale chiuso. Questo rende più difficile il contagio, ma il caldo non c’entra niente con la scomparsa del virus”. Sulla fase 2, spiega Gismondo: “non so assolutamente cosa accadrà e mi trovo anch’io confusa. Da un lato ci sono dichiarazioni nazionali e dall’altro dichiarazioni regionali. Quello che ho capito è che siamo tutti d’accordo che il 4 maggio si uscirà di casa“. Quanto ai sistemi di sicurezza nei luoghi di lavoro: “Credo che al 100% nessuno possa garantire nulla. Possiamo provare ad azzerare il pericolo con misure di vario tipo: portare la mascherina, i guanti, ma anche saperli portare. Ci sono una serie di norme che le aziende devono seguire per garantire un ambiente di lavoro meno rischioso possibile, dal distanziamento sociale, allo smart working”.