Coronavirus in Sicilia: via libera ai test sierologici per Vigili del Fuoco e agenti di Polizia

17 Aprile 2020 11:55

Coronavirus Sicilia, approvato l’ordine del giorno del deputato Ars Caputo: dal prossimo lunedì al via ai primi test sul personale di Polizia e sui Vigili del Fuoco

“Saranno sottoposti a test rapidi sierologici, diagnostici e molecolari, con card, gli appartenenti ai Vigili del fuoco, Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza e Polizia Locale destinati a fronteggiare sul territorio l’emergenza coronavirus. Gli uffici medici dei predetti corpi di polizia potranno ritirare presso le Asp territoriali, i kit medici, eseguire i test e inviare i dati al Dipartimento di Prevenzione territoriali di riferimento”. Così dichiara il deputato regionale di Forza Italia e componente della Commissione Parlamentare Attivita’ Produttive, on. Mario Caputo. Finalmente le Asp siciliane potranno effettuare con procedura di urgenza ai test sierologici i Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato, Penitenziaria e tutti gli appartenenti alle Forze Armate e di Polizia impegnate a fronteggiare il Covid 19 e al controllo del territorio.

Il Parlamentare aveva raccolto numerose segnalazioni da parte di esponenti delle Forze di Polizia , Vigili del Fuoco e delle loro organizzazioni sindacali, preoccupati per i ritardi nella effettuazione di test sierologici di controllo. Oltre ad indirizzare alle Asp siciliane e all’Assessore regionale alla Sanita’ Ruggero Razza le doverose indicazioni, Caputo di intesa con il Gruppo Parlamentare di Forza Italia e con il Presidente dell’Ars Gianfranco Micciché, aveva presentato un ordine del giorno – poi approvato dall’ARS – per impegnare il Governo a dare le necessarie direttive per estendere alle forze di polizia siciliane i test per salvaguardare la loro incolumitá. Dal prossimo lunedì cominceranno ad essere effettuati i primi test che potranno essere svolti direttamente dagli uffici medici di ogni corpo di polizia e Vigili del Fuoco. In tal senso e’ stata diramata una circolare da parte dell’Assessorato regionale alla Salute diretta a tutti i presidi medici siciliani per sottoporre a test sierologici, molecolari e diagnostici le forze di polizia a vigili del fuoco.

“Sono grato all’Assessore alla salute Ruggero Razza e agli uffici dell’assessorato – ha concluso Caputo – per avere agito con tempestività al fine di assicurare i controlli in favore delle Forze dell’Ordine e di Polizia e dei Vigili del Fuoco che costantemente sono impegnate per il controllo del territorio e per il sostegno alle famiglie piu’ in difficoltà. Ringrazio altresì il Presidente dell’Ars Gianfranco Micciche’ per avere dato sostegno e corsia preferenziale al mio ordine del giorno e del capogruppo Calderone, che é stato condiviso dal Parlamento e dal Governo. In tal senso daremo il giusto sostegno a coloro che sono impegnati in prima linea nel territorio siciliano”.