Coronavirus: ipotesi stop Iva per mascherine in dl aprile**

24 Aprile 2020 17:42

Roma, 24 apr. (Adnkronos) – Stop all’Iva sulle mascherine e risorse vive per gli acquisti di dispositivi di sicurezza e sanificazione dei luoghi di lavoro per chi riaprirà i battenti e per chi non ha mai tirato giù le saracinesche. Queste alcune misure che potrebbero trovare spazio nel dl aprile, il provvedimento al centro in queste ore di un confronto tra il governo, rappresentato dai ministri Roberto Gualtieri e Federico D’Incà, e i capigruppo delle forze di maggioranza.