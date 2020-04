Coronavirus in Sicilia, trovati al locale a sfornare pizze e bere birra: sanzionati dai carabinieri

18 Aprile 2020 12:44

Coronavirus in Sicilia, trovate 5 persone all’interno di un’attività commerciale aperta ma non compresa tra quelle autorizzate: sanzionato il titolare

Continuano i controlli in Sicilia dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Palagonia. Durante uno dei servizi finalizzati al contrasto della diffusione del coronavirus, i militari hanno effettuato l’ispezione in una pizzeria a Palagonia (provincia di Catania), situata in via Garibaldi. L’attenzione è stata attirata dalla saracinesca semi-chiusa dell’esercizio commerciale, che dunque ha recato sospetto. Gli agenti hanno constatato che all’interno del locale era presente il titolare 48enne in compagnia di altri quattro avventori, intenti a bere una birra e in attesa che alcune pizze uscissero dal forno.

L’esercente è stata sanzionato per aver mantenuto aperta un’attività commerciale non compresa tra quelle autorizzate, sulla quale è stata inoltre disposta la chiusura temporanea per cinque giorni. Tutti i presenti, invece sono stati analogamente sanzionati ai sensi del Decreto Legge 19/20.