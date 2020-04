Coronavirus in Sicilia, i dati provincia per provincia: oggi a Messina sei nuovi casi e un altro decesso, rallenta il contagio a Catania

4 Aprile 2020 18:44

Coronavirus, i dati di oggi in Sicilia: a Messina e provincia le vittime sono 24, i guariti 14

In Sicilia il trend del contagio rimane stabile. Ecco il quadro riepilogativo della situazione, aggiornato alle ore 17 di oggi (sabato 4 aprile), così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale. Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 19.896.

Di questi sono risultati positivi 1.932 (+73 rispetto a ieri), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 1.726 persone (+62).

Sono ricoverati 627 pazienti (+19 rispetto a ieri), di cui 74 in terapia intensiva (+1), mentre 1.099 (+43) sono in isolamento domiciliare, 95 guariti (+1) e 111 deceduti (+10).

A Messina oggi sono stari rilevati 6 nuovi casi e si registra la 24ª vittima. Si tratta di una donna di 89 anni, con patologie pregresse, positiva al coronavirus e deceduta presso il Policlinico di Messina per insufficienza cardiorespiratoria. Dall’inizio dell’emergenza, in città e provincia, sono complessivamente 24 i decessi di persone affette da coronavirus e 14 le guarigioni.

Catania è in assoluto la città siciliana più colpita dall’epidemia, ma i dati confermano che il contagio è in calo. In città e provincia si registrano 506 casi, solo 6 in più rispetto alle ultime 24 ore.

Ecco i dati città per città

Agrigento, 99 (0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto);

Caltanissetta, 82 (25 ricoverati, 4 guariti, 7 deceduti);

Catania, 506 (158 ricoverati, 21 guarit, 42 deceduti);

Enna, 266 (162 ricoverati, 1 guarito,13 deceduti)

Messina, 306 (130 ricoverati, 14 guariti, 24 deceduti); ieri erano 300 (128, 14, 23);

Palermo, 260 (77 ricoverati, 24 guariti, 12 deceduti);

Ragusa, 40 (6 ricoverati, 4 guariti, 3 deceduti);

Siracusa, 77 (44 ricoverati, 24 guariti, 6 deceduti);

Trapani, 90 (25 ricoverati, 1 guarito, 3 deceduti).

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato www.siciliacoronavirus.it o chiamare il numero verde 800.45.87.87.

