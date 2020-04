Coronavirus in Sicilia, ecco i dati città per città: a Messina solo 3 nuovi casi, ma c’è un’altra vittima 

14 Aprile 2020 18:15

Coronavirus in Sicilia: ecco i dati provincia per provincia. A Messina adesso i casi sono 358

Questo il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia, aggiornato alle ore 16 di oggi (martedì 14 aprile), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Oggi sono stati effettuati solo 566 tamponi, un numero decisamente più basso rispetto agli ultimi giorni. Ieri sono stati effettuati 1213 tamponi e il giorno prima 2311.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 37.877. Di questi sono risultati positivi 2.501 (+43), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 2.071 persone (+21), 255 sono guarite (+18) e 175 decedute (+4).