Coronavirus in Sicilia: cura degli animali, consegne a domicilio, trasporto mezzi navali. Tutti i chiarimenti

25 Aprile 2020 16:32

Coronavirus Sicilia: alcuni utili chiarimenti in merito all’attività di cura degli animali, alle consegne a domicilio nei giorni festivi e alla consegna dei mezzi navali

Con la circolare n. 10 emanata il DRPC Sicilia ha fornito alcuni utili chiarimenti in merito all’attività di cura degli animali, alle consegne a domicilio nei giorni festivi e alla consegna dei mezzi navali. Per quanto riguarda l’accudimento degli animali si differenzia anche in relazione alle “zone rosse”. In particolare:

Zone rosse-comuni di Agira, Salemi, Troina e Villafrati

Per quanto riguarda le attività necessarie alla cura degli animali nonché per le attività connesse al ciclo biologico delle piante, la circolare chiarisce che il transito nei comuni in “zona rossa” si intende autorizzato anche nelle giornate di domenica e nei festivi solo per le attività imprenditoriali, non potendo le stesse essere interrotte nelle giornate festive.

Spostamenti per accudire gli animali

Per quanto riguarda gli spostamenti per accudire e curare gli animali, ad esempio cani, gatti, cavalli, di cui si sia proprietari e/o responsabili e che non sono detenuti presso la propria abitazione, la circolare – alla luce delle indicazioni fornite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – intende che gli spostamenti sono vietati laddove a tali esigenze può provvedere la struttura che accudisce l’animale.

Lo spostamento è consentito se risulta indispensabile alle esigenze di salute e cura dell’animale e nei soli casi in cui la struttura che accudisce l’animale abbia comunicato di non potersene fare carico. In questi casi limitati lo spostamento dovrà essere giustificato con autocertificazione.

Chiusura degli esercizi commerciali nei giorni festivi e consegna a domicilio

Le attività commerciali restano chiuse la domenica, il 25 aprile e il 1° maggio, fatta eccezione per le farmacie e le edicole che possono effettuare anche consegne a domicilio. È consentita la consegna a domicilio anche per i prodotti alimentari inclusi i prodotti di ristorazione e simili.

Consegna dei mezzi navali

La consegna dei mezzi navali allestiti da parte dei cantieri navali e il trasferimento dal cantiere all’ormeggio deve essere comunicata al Prefetto.

Resta ferma la possibilità di svolgere attività di manutenzione, vigilanza e pulizia.