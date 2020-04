Coronavirus in Calabria, alcuni supermercati Coop restano aperti per il 25 e 26 aprile

25 Aprile 2020 15:45

Coronavirus in Calabria: nonostante le festività del 25 e 26 aprile, alcuni supermercati resteranno aperti nel rispetto della nuova ordinanza regionale

In seguito alla nuova ordinanza firmata ieri dalla governatrice Jole Santelli, nell’ambito delle misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza Coronavirus, alcuni supermercati hanno scelto di tenere aperti nella giornate di sabato 25 aprile e domenica 26 aprile. Questo si legge in una comunicazione di servizio pubblicata sulla pagina Facebook del gruppo Coop Master, nella quale è specificato che “resteranno aperti tutti i punti vendita della catena tranne Ipercoop Castrovillari (Cosenza) e Ipercoop Portobolaro (Reggio Calabria)”.