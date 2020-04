Coronavirus in Calabria: muore Vigile del Fuoco di 51 anni

13 Aprile 2020 13:28

Coronavirus: si registra un’altra vittima per il Covid 19 in Calabria

Un’altra vittima per Coronavirus si e’ registrata in Calabria nelle ultime ore. La vittima e’ il vigile del fuoco e sindacalista della Uil, Bonaventura Ferri, 51 anni, di Cosenza, caporeparto al comando provinciale del corpo, spirato al Policlinico universitario “Mater Domini” di Catanzaro dove era ricoverato da due settimane. Si aggrava, dunque, il bilancio delle vittime per coronavirus in Calabria: i decessi riportati ieri nel bollettino della Regione erano 66. Sul numero complessivo delle vittime in Calabria, infine, incidono le vittime registrate tra gli ospiti della casa per anziani di Chiaravalle Centrale (Catanzaro), diventata il piu’ grave “focolaio” di Covid-19 in Calabria.