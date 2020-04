Coronavirus in Calabria: istruttoria gratuita per la richiesta dei prestiti garantiti alle imprese

20 Aprile 2020 13:54

Confartigianato di Reggio Calabria: “la presentazione della domanda, per ottenere la liquidità necessaria per superare la crisi provocata dal coronavirus è completamente gratuita per i soci

La Confartigianato di Reggio Calabria comunica che “la presentazione della domanda, per ottenere la liquidità necessaria per superare la crisi provocata dal coronavirus è completamente gratuita per i soci. Anche l’istruttoria bancaria non comporta spese per le aziende , che attivano la pratica presso lo sportello Artigiancassa point dell’associazione , a prescindere dall’entità del finanziamento richiesto. Ricordiamo che è possibile chiedere sino a 25 mila euro con la garanzia del 100% del finanziamento erogato e con una attività istruttoria agile , mentre per importi superiori la garanzia del fondo centrale è inferiore e quindi i tempi sono meno veloci in ragione degli importi e delle valutazioni bancarie. E’ possibile contattare gli uffici di Artigiancassa point Confartigianato all’indirizzo email confartigianato.rc@libero.it o al numero 0965/ 313000”.