Coronavirus in Calabria, la beneficenza non si ferma: donati 1200 litri di latte ai bisognosi

28 Aprile 2020 17:52

Coronavirus in Calabria, a Vibo Valentia sono stati 1.200 litri di latte per le famiglie più in difficoltà

Proseguono in tutta la Calabria le iniziative di beneficenza. A Vibo Valentia oggi si registra una bellissima iniziativa per contrastare la crisi economica causata dal Coronavirus. L’ultima, in ordine di tempo, quella messa in campo dall’azienda “Calabria Service” dei fratelli Natolo che ha donato 1.200 litri di latte alla Protezione Civile Augustus. Si tratta di latte a lunga scadenza destinato alle famiglie disagiate del vibonese. L’azienda che si occupa della distribuzione e della vendita all’ingrosso di prodotti alimentari, ha deciso di donare uno dei prodotti basilari che non può mancare nelle case. Nell’iniziativa è stato coinvolto pure don Peppino Fiorillo, storico sacerdote di Vibo Valentia da sempre vicino ai bisognosi che ha indicato un elenco di famiglie in difficoltà.