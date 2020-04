Coronavirus in Calabria: a Vibo Valentia un nuovo caso positivo

24 Aprile 2020 10:47

Coronavirus: nuovo caso positivo a Vibo Valentia comunicato dal sindaco Maria Limardo

“Dopo tanti giorni senza nuovi casi, purtroppo dobbiamo annunciare un nuovo tampone POSITIVO nel Comune di Vibo Valentia. Si tratta di un caso isolato, già in quarantena. Non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia perché il virus Covid-19 è ancora presente tra noi. Seguono aggiornamenti. La situazione aggiornata:

Tamponi positivi: 19

-2 guariti

-2 deceduti

(9 Vibo Valentia; 5 Piscopio; 4 Longobardi; 1 Bivona). STAI A CASA

INDOSSA LA MASCHERINA QUANDO ESCI PER GIUSTIFICATI MOTIVI e non dimenticare che LA DISTANZA TI SALVA LA VITA”. Il post su Facebook pubblicato dal Sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo.