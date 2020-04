Coronavirus: impegno governo su turismo, Conte ‘vacanze in Italia’

22 Aprile 2020 23:54

Roma, 22 apr. (Adnkronos) – Durante la cabina di regia governo-enti locali è stato affrontato anche il tema del turismo. Ne ha parlato anche il premier Giuseppe Conte che ha annunciato la campagna ‘Viaggio in Italia’ che il governo intende mettere in campo. Il ministro Dario Franceschini sta lavorando a misure per favorire il turismo in Italia da inserire nel dl Aprile con una serie di proposte sia per il sostegno alle imprese del settore che incentivi a fare vacanze nel nostro Paese, un investimento sulle vacanze italiane con un bonus vacanze per persone e famiglie.

Conte, replicando alle sollecitazioni, tra gli altri, del governatore siciliano Nello Musumeci, ha ribadito la centralità del settore turistico per il nostro paese, assicurando che sarà oggetto di un tavolo ad hoc, anche se al momento il governo è concentrato sull’avvio della fase 2. Nessuno nasconde l’importanza del tema, anche per dare un segnale all’estero, visto che anche in paesi come la Germania si chiedono cosa decideranno Italia e Spagna per organizzare la stagione estiva. Tra i temi legati al turismo, anche la possibilità di fruire dell’offerta culturale. In questo caso, appare più difficile dare il disco verde alla riapertura dei musei, mentre resta in discussione l’ipotesi di riaprire i siti archeologici.